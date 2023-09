Fingono guasto al bancomat per derubare impiegato di banca della cassa. Tre sudamericani, due donne di 43 e 66 anni e un 45enne, sono stati denunciati dai carabinieri di Livorno per il furto di 8mila euro da una banca di Piombino. Mentre due fingevano il guasto al bancomat, l'altro gattonava verso la postazione del dipendente giunto in soccorso. I carabinieri grazie alle immagini dellle telecamere di sorveglianza sono riusciti a individuarli e denuncjarli