I prodromi della psicologia nel Tardo Medioevo, convegno a San Miniato

Studiosi Europei a Convegno col Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo

Dopo la breve pausa estiva, riprendono a pieno ritmo e con rinnovato entusiasmo le iniziative culturali del Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo con un importante Convegno su un tema di particolare interesse, non ancora indagato appieno dagli studiosi della materia, quello dell’analisi introspettiva così presente in un periodo storico tormentato e un cui l’Io diventa il centro di una ricerca psicologica e spirituale, quasi ad anticipare la moderna psicologia.

Il Convegno dal titolo “Introspezione e moti dell’animo nel Tardo Medioevo (secoli XIII-XVI)”, che si aprirà giovedì 28 Settembre alle ore 15.00 a Palazzo Grifoni, sede prestigiosa della Fondazione CR di San Miniato, dopo i saluti delle Autorità, vedrà l’intervento di illustri Professori Universitari non solo degli Atenei italiani (Siena, Firenze, Bologna, Milano, Verona, Napoli l’Orientale e Napoli Federico II, Macerata, Università del Molise), ma anche di Università europee e non, (Germania, Spagna, Olanda, Canada), così da offrire un panorama ampio di ricerche le più attuali e aggiornate, favorendo, nel contempo, confronti critici a vasto raggio.

Al Convegno prenderanno parte anche 11 tra dottorandi e studenti universitari vincitori di borsa di studio in virtù di un sostegno specifico della Fondazione Mario Marianelli, a cui va il ringraziamento del Centro Studi, che ha modo così di far incontrare i giovani con studiosi esperti di Tardo Medio Evo e di aiutarli nella loro attività di ricerca.

Fondamentale è poi il sostegno finanziario della Fondazione CR di San Miniato col suo Presidente Antonio Guicciardini Salini, che ha fatto di Palazzo Grifoni un punto di incontro e collaborazione tra tutte le Associazioni culturali del territorio, un vero e proprio Polo culturale, di cui si avvale lo stesso Centro Studi.

Un ringraziamento altrettanto sentito al Comune di San Miniato, che vede nel Centro Studi Tardo Medio Evo una creazione di Marinella Marianelli già Assessore alla cultura, di cui ricordare sempre l’ infaticabile operato.

Il Convegno potrà essere seguito anche a distanza in diretta streaming sulla pagina Facebook del Centro Studi o su Youtube e occuperà i giorni di giovedì 28, venerdì 29 per chiudersi sabato 30 settembre alle ore 13.00.

Continueranno poi le collaborazioni con l’Università del Tempo libero con due incontri condotti da Professori membri del Comitato Scientifico del Centro Studi, col Dramma Popolare in occasione del Dantedì, con l’Arco di Castruccio di Montopoli in Val d’Arno e il Convento dei Frati Minori di San Romano nell’ambito di un Progetto pluriennale riguardante le celebrazioni per i Centenari di San Francesco. Queste soltanto alcune delle iniziative in calendario, senza dimenticare il Progetto “A Scuola d’Archivio” in collaborazione con gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado di San Miniato e l’Archivio storico del Comune, col supporto qualificato della dottoressa Laura Guiducci.

Queste soltanto alcune delle proposte portate avanti dal Centro Studi che, mentre nasce come Centro a sostegno della ricerca storica, parallelamente coltiva le relazioni con il territorio, con quanti siano interessati a conoscere sempre meglio la realtà storica samminiatese e non solo.

Fonte: Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo