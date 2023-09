La municipale sequestra oltre 50mila oggetti agli abusivi nel 2023

Oltre 50mila gli oggetti venduti illegalmente e sequestrati nel corso dei quasi 2mila blitz fatti dalla polizia municipale di Firenze nel corso del 2023 contro l’abusivismo commerciale.

"E’ un bilancio parziale ma molto significativo che facciamo adesso a fine estate e che ha visto un grande lavoro da parte della nostra polizia municipale sia con agenti in borghese dell’antidegrado che con quelli in divisa. Da aprile in poi sono stati potenziati i servizi e il personale della polizia municipale in vista dell’estate, quando la maggiore presenza di turisti rischiava di attirare maggiori venditori abusivi in centro. Il lavoro in questo senso continuerà, senza sosta, soprattutto nel centro storico e l’attenzione resterà alta" ha detto l’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese che ha ringraziato gli agenti per i numerosi servizi svolti.

In tutto da gennaio a metà settembre sono stati 50.519 i pezzi sequestrati in 1953 controlli. Il record dei pezzi sequestrati nel 2023 è stato ad aprile con 9320 oggetti, seguito da maggio con 8657 e da agosto con 8300. Sono stati 13 i sequestri finiti con una denuncia penale perché trovate griffe contraffatte per un totale di 850 oggetti finiti sotto sequestro penale.