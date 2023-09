Lavori tramvia Fortezza-Libertà-San Marco, i nuovi cantieri

Continuano i lavori della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco a Firenze. La prossima settimana entrano in una nuova fase le lavorazioni in viale Lavagnini ma per la viabilità non ci saranno variazioni sostanziali: restano a disposizione due corsie per senso di marcia a eccezione di alcune notti in cui, per consentire lo scarico dei binari e il getto di calcestruzzo e la realizzazione degli attraversamenti semaforici, saranno istituiti restringimenti puntuali a una corsia.

Ecco i dettagli.

Per quanto riguarda la realizzazione della sede tramviaria, dalle 21 di lunedì 25 settembre è in programma lo spostamento del cantiere all’altezza di via Poliziano che viene traslato sul lato della Fortezza e contestualmente viene riaperto sul lato di piazza della Libertà. Nessuna variazione per quanto riguarda la viabilità: i veicoli provenienti da via Poliziano potranno comunque proseguire verso via Santa Caterina d’Alessandria sia svoltare in viale Lavagnini.

Proseguono anche i lavori di sistemazione urbanistica nel controviale che, dalle 21 di lunedì 25 settembre, interesseranno il tratto tra via Landino e via Poliziano con divieti di sosta e transito sul controviale stesso.

Sempre lunedì 25 settembre a partire dalle 21 sarà modificato il cantiere all’intersezione tra viale Strozzi e viale Lavagnini. Di fatto l’area interessata dai lavori si amplia senza però intaccare i flussi di traffico: chi arriva dal sottopasso di piazza Bambine e Bambini di Belsan potrà proseguire verso viale Lavagnini, verso il sottopasso Strozzi-Strozzi o imboccare la corsia di superficie accanto al sottopasso.

Passando ai lavori programmati nel solo orario notturno, dalla prossima settimana inizieranno due diversi interventi relativi rispettivamente agli impianti semaforici e allo scarico e posa dei binari con getto di calcestruzzo.

Per gli impianti semaforici sono previsti interventi in orario 22-6 con restringimenti a una corsia a tratti successivi, ovvero: da lunedì 25 al giovedì 28 settembre in viale Lavagnini tra il numero civico 72 e viale Strozzi (direttrice verso la Fortezza); da martedì 3 a mercoledì 11 ottobre (esclusa la notte tra il 5 e il 6) in viale Strozzi, tra via Dolfi e viale Lavagnini, e in viale Lavagnini, tra viale Strozzi e il numero civico 47 (direttrice verso piazza della Libertà).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa