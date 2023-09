Muore un 31enne investito da un bus, da verificare se incidente o gesto volontario

Un 31enne è morto questa mattina a Pontremoli dopo essere stato investito da un bus lungo via dei Mille. Il fatto è accaduto alle 9 e non è chiaro se sia stato un incidente o un gesto volontario, avvenuto nei pressi della fermata del bus vicino alla chiesa della Santissima Annunziata. L'uomo era a bordo di un'auto, guidata da una donna, ed è uscito improvvisamente dalla vettura per correre verso la strada. Lì si è scontrato con l'autobus. Non è morto sul colpo ma le sue condizioni erano molto gravi. Dopo il trasferimento all'ospedale di Pontremoli e poi a quello di Cisanello a Pisa, l'uomo è morto.