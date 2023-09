Nannucci è la nuova segretaria della Lega Firenze

Barbara Nannucci è stata eletta, per acclamazione, nuova Segretaria della Lega Firenze.

E’ stato un congresso cittadino molto partecipato, presieduto dall’onorevole Tiziana Nisini che ha, tra l’altro, sottolineato il forte valore delle assemblee elettive. Alla riunione erano presenti anche l’onorevole Simone Billi ed il Segretario Provinciale Federico Bussolin.

Il primo a complimentarsi personalmente con la neo-Segretaria, è stato il Commissario regionale Luca Baroncini, che le ha augurato buon lavoro, specialmente in vista dell’importante appuntamento delle amministrative del 2024. Dal canto suo, la Nannucci ha voluto ringraziare tutti i militanti per il sostegno avuto ed ha promesso il massimo impegno per rilanciare ulteriormente il partito in città.

“La nostra sede fiorentina-ha affermato la Segretaria-deve diventare sempre più un punto di riferimento per i cittadini; una sorta di “infopoint” a cui ognuno potrà rivolgersi per dare il proprio contributo, segnalando magari anche le criticità, presenti nei vari quartieri.”

“Con Barbara - ha concluso il Segretario provinciale Bussolin - sono certo che formeremo un tandem vincente nell’ottica di spodestare il Pd da Firenze.” La Segretaria sarà affiancata da un direttivo composto da: Gianni Andorlini, Davide Bisconti, Alessandro Boni, Federico Bonriposi, Stefano Dragotta, Francesco Fiumara, Glenda Gufoni, Stefano Nencioni, Gianandrea Pieraccini e Stefano Puglisi.

