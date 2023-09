Nasce Domani è Ora, festival della sostenibilità a Certaldo

La splendida cornice di Certaldo ospiterà “Domani è ora”, il Festival della sostenibilità e delle abilità, nei giorni 6, 7 e 8 ottobre prossimi.

La manifestazione sarà presentata in conferenza stampa martedì prossimo 26 settembre alle 13, al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze.

Gli interventi saranno affidati al presidente dell’Assemblea toscana Antonio Mazzeo, al consigliere regionale Enrico Sostegni, al sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, insieme all’assessora alI’Istruzione Benedetta Bagni e all’assessore all’Ambiente Jacopo Masini, ad Alfiero Ciampolini, presidente dell'associazione Polis

Fonte: Consiglio regionale della Toscana