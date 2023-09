Parcheggio multipiano, Barnini difende la scelta dello smontaggio: "E' simbolo di degrado"

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini evidenzia i punti salienti che porteranno alla rigenerazione del parcheggio di via XI Febbraio, con lo smontaggio del piano sopraelevato e altri elementi di decoro, tra cui l'installazione di telecamere, nuova illuminazione e un altro intervento di street art sulla torretta dell'Enel, simile a quello del quartiere di Santa Maria e della biglietteria bus di piazza Don Minzoni.

La decisione era stata contestata dalla sinistra di Buongiorno Empoli, dicendo che con lo smontaggio della parte sopraelevata mancherà l'occasione di dare un vero parcheggio alla cittadinanza.

"Prima di prendere la decisione sul parcheggio - spiega Barnini in un post - abbiamo valutato molte altre soluzioni, ma alla fine questa è quella che ci pare vada incontro al maggior numero di esigenze e si inserisca più in generale nel percorso costante di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti. A completare tutto ciò sarà il decisivo intervento sull’area Ex Vitrum che è prossimo alla partenza".

Il parcheggio risale al 1999: "All’epoca probabilmente fu una scelta giusta e pensata per realizzare un servizio in più per i pendolari ma con l’auspicio che potesse diventare un parcheggio più in generale al servizio della città. [...] oggi quel parcheggio non solo non rappresenta un servizio efficiente per i pendolari (ricevo frequentemente mail di lamentele) ma è diventato un simbolo di abbandono e degrado urbano".