Pd Empoli avvia consultazioni sulle elezioni 2024 e sulla multiutility, Cei: "Condivido stop alla quotazione in borsa"

Il Partito democratico di Empoli esprime profondo cordoglio per la morte del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano: «Un grande uomo delle istituzioni, sempre al servizio del nostro Paese».

Intanto il Pd si prepara alle consultazioni del proprio gruppo dirigente allargato che inizieranno lunedì 25 settembre. Oltre cento persone saranno chiamate a esprimersi sui principali argomenti su cui orientare il percorso di avvicinamento alle elezioni amministrative del giugno 2024, con un’attenzione particolare alla composizione del programma, la definizione delle possibili alleanze e la scelta del profilo per la candidatura a sindaco.

«Il dialogo con tutte le volontarie e i volontari che ogni giorno, con passione, portano avanti l’attività del nostro partito sul territorio è un elemento prezioso sul quale fondare le scelte importanti che saremo chiamati a prendere da qui in avanti - dichiara Lorenzo Cei, segretario del Pd Empoli - Veniamo dall’esperienza amministrativa degli ultimi dieci anni che valutiamo positivamente. Empoli ha recuperato un gap infrastrutturale, realizzando interventi sulle principali arterie viarie della città; ha investito molte risorse nella rigenerazione urbana; ha rilanciato il centro storico, consentendo al nostro “Giro” di tornare a vivere una stagione di partecipazione e vivacità. Tuttavia ci sono questioni urgenti alle quali dovremo dedicare molte energie e che disegneranno il profilo della nostra città negli anni a venire.

Per mantenere un benessere diffuso, garantire una buona qualità della vita di ogni cittadino e offrire concrete prospettive alle ragazze e ai ragazzi che vogliono vivere e lavorare nel nostro territorio è necessario puntare ad uno sviluppo sostenibile capace di coniugare crescita economica, rispetto dell’ambiente in cui viviamo, decoro e vivibilità delle frazioni, vicinanza dei servizi essenziali.

Da questo punto di vista non mancano argomenti di discussione nel dibattito pubblico con potenziali importanti novità in arrivo: il nascente piano regionale dell’economia circolare e l’ampliamento della Multiutility contribuiranno anche a definire il ruolo dell’Empolese Valdelsa nel contesto della Città Metropolitana.

In particolare, ritengo condivisibile la posizione espressa dal segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi circa lo stop alla quotazione in borsa della società che eroga i servizi pubblici essenziali. Quando si tratta di gestione del ciclo dei rifiuti, approvvigionamento dell’acqua e fornitura del gas pensiamo a una società pubblica che risponda a requisiti di efficienza economica ed efficacia e abbia come priorità assolute il contenimento delle tariffe e il miglioramento dei servizi per famiglie e imprese, non la ricerca del profitto.

Su tutti questi argomenti si esprimeranno le democratiche e i democratici empolesi in fase di consultazione - conclude il segretario comunale -. L’ultima parola su programmi, coalizione e candidatura a sindaco spetta al partito e tutti i nostri sforzi adesso devono essere concentrati ad avviare un percorso di confronto e sintesi sulle grandi questioni della città e lavorare a una prospettiva comune».

