Piano rifiuti regionale, Confesercenti: "Recuperare efficienza e ridurre costi per le imprese"

Il tema della gestione dei rifiuti urbani e speciali è un tema che riguarda molto da vicino la capacità di competere dell'intero sistema Toscana e incidere sull'efficienza della gestione e sull’impianto dei costi è diventato un elemento imprescindibile. Le modalità di gestione, la localizzazione degli impianti, l'efficienza del servizio hanno da sempre acceso una discussione articolata all'interno dei territori della Regione, anche nel mondo delle imprese, ma l'obiettivo unanime e condiviso non può essere altro che quello di puntare all'autosufficienza nella gestione e nello smaltimento, attraverso un sistema moderno che risponda alle direttive Europee e capace di ridurre i costi per la collettività a partire proprio dal sistema delle imprese. È indispensabile puntare a questi obiettivi in tempi rapidi proprio nell'interesse delle imprese e dei cittadini della Toscana.