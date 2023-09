Puliamo il mondo a Tavarnelle: 100 studenti in azione nella Pineta

Sono cento i bambini delle classi quinte delle primarie di Barberino, Tavarnelle e San Donato che hanno partecipato, al fianco delle loro maestre, alla campagna Puliamo il mondo, allestita nella Pineta di Tavarnelle, mostrando tutti di essere attenti e sensibili alle tematiche ambientali.

Gioco, esperienza e ambiente è la formula che ha caratterizzato l’edizione chiantigiana della campagna nazionale di sensibilizzazione “Puliamo il Mondo”, promossa da Legambiente, cui ha aderito l’amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle in collaborazione con l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani. L’attività, ideata e organizzata dall’ufficio Ambiente del Comune, è consistita nel riconoscere i rifiuti stampati su tessere di carta e identificare i corretti contenitori realizzati con delle scatole dove conferirli, scegliendo tra le differenti categorie necessari alla differenziazione (organico, multimateriali, carta, indifferenziato, centro di raccolta).

All’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Circolo Legambiente Chianti, ha preso parte il sindaco David Baroncelli. “E nostro compito - ha continuato il sindaco - mostrare e indicare alle nuove generazioni azioni virtuose che ‘passino il testimone’, gesti individuali e collettivi per i quali siamo chiamati ad esprimere responsabilità nella cura della salute del nostro pianeta, la salvaguardia dell’ambiente deve entrare a far parte di uno stile di vita sostenibile che coinvolge tutte le fasce di età”.

La mattinata che ieri ha reso protagonisti gli studenti dotati di pettorina e cappellino gialli, è poi proseguita con una eco passeggiata lungo il camminamento che unisce Tavarnelle e Barberino. Gli studenti del bello e del decoro sono entrati in azione sul percorso, una delle aree più frequentate da pedoni e ciclisti, per individuare, raccogliere e rimuovere piccoli rifiuti.

“Puliamo il mondo è realizzato con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, di UPI (Unione Province Italiane), Federparchi, Borghi Autentici d’Italia e UNEP (Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite).

