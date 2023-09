Sgomberato e ripulito l’immobile abbandonato di via Verdi ad Altopascio. Continua così l’attività di indagine finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, condotta in sinergia dalla Polizia Municipale di Altopascio e dalla Stazione dei Carabinieri di Altopascio.

“Dopo gli sgomberi e gli interventi delle settimane e dei mesi scorsi - spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio -, proseguiamo ora con questa operazione andando ad aggiungere un nuovo tassello all’attività di prevenzione, controllo e ripristino della legalità del territorio. L’immobile rientrava in quelli già segnalati e attenzionati dalle Forze dell’Ordine. Grazie a un lavoro congiunto della Polizia Municipale e dei Carabinieri l’immobile abbandonato di via Verdi è stato sgomberato nei giorni scorsi e la proprietà ha provveduto a chiudere gli accessi e ad effettuare le opportune operazioni di pulizia dell’area. Continueremo a monitorare la situazione anche grazie al rapporto con i residenti. Grazie alla pulizia fatta è ora possibile controllare lo stato effettivo dell’immobile e un eventuale ingresso illecito”.

Durante l’operazione la Polizia Municipale e i Carabinieri hanno trovato all’interno dei locali suddivisi su tre piani arredi e giacigli di fortuna e batterie di auto collegate in serie verosimilmente utilizzate per illuminare l’ambiente e per ricaricare telefoni.

“Nel corso dei sopralluoghi - aggiunge il comandante della Municipale, Italo Pellegrini - abbiamo identificato alcuni giovani occupanti di origine straniera: sono in corso accertamenti per verificare la loro posizione sul territorio nazionale e per le formalità di rito relative alla loro denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di invasione di terreni e edifici”.

In seguito il proprietario, così come richiesto dall’amministrazione comunale, ha eseguito gli interventi di bonifica dell’immobile e ha provveduto alla chiusura dell’area e del fabbricato.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa