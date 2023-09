Tpl corse scolastiche, Calci chiede ad Autolinee Toscane di eliminare i disagi

In questa settimana, con l’avvio del nuovo anno scolastico, non sono mancate segnalazioni e lamentele di disservizi relativi al trasporto pubblico locale, in particolare da parte di studenti e lavoratori che la mattina si spostano da Calci verso Pisa: corse saltate per guasti dei bus, con studenti che arrivano in ritardo all’inizio delle lezioni e problemi che ne derivano a scuola o sul posto di lavoro, orari di transito dei bus coincidenti con la massima affluenza di mezzi privati, nonché pullman al limite della capienza massima, che non permettono agli studenti di salire.

A fronte di questi disservizi segnalati dagli utenti del Tpl, l’assessore comunale alla mobilità Stefano Tordella ha chiesto ad Autolinee Toscane e alla Regione Toscana interventi correttivi immediati. Definendo i disagi inaccettabili e penalizzanti per la comunità, Tordella chiede ad At “di mettere in campo tutte le azioni necessarie, ordinarie e straordinarie”, affinché siano risolte le varie problematiche segnalate. Mentre alla Regione Toscana si chiede di vigilare e di richiamare l’Azienda ad ottemperare ad uno svolgimento ottimale servizio".

"Il servizio di trasporto pubblico locale - commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti - è un servizio molto importante per numerose categorie di persone. Il suo funzionamento può essere una spinta ad aumentare il numero dei fruitori o, in caso di disagi frequenti, a scoraggiarne l'uso, con l'effetto di aumentare le disparità e congestionare città e strade con i mezzi privati. È essenziale che AT migliori rapidamente i propri standard e che anche sul nostro territorio comincino a vedersi mezzi nuovi perché i bus blu che vengono a Calci sono gli stessi che prendevo io 20 e passa anni fa, ed infatti vengono spesso segnalate corse che saltano per guasti. È inaccettabile".

Contestualmente, è stato avviato un confronto, anche col Comune di San Giuliano Terme. Il Comune di Calci propone di approfondire se, alla luce di uno studio sui flussi di traffico, sia possibile armonizzare gli orari dei bus in modo da evitare il congestionamento e i successivi disagi per gli alunni. L'amministrazione calcesana propone anche di modificare gli orari dei semafori, solo per l’intervallo di tempo in corrispondenza del passaggio dei bus scolastici verso Pisa. I semafori in questione sono quelli lungo la Sp2 Vicarese nel territorio di San Giuliano Terme, alle intersezioni con via XXV Aprile e via Mascagni a Colignola, dove già in passato si erano registrati problemi di congestionamento di traffico nelle ore di punta.

L'amministrazione comunale, infine, si è attivata con Autolinee Toscane anche per avere chiarimenti immediati in tema di abbonamenti: gli abbonati calcesani, hanno confermato da AT, possono utilizzare indistintamente le linee 120 e 160 per spostarsi da Calci a Pisa e viceversa. La richiesta di chiarimento è scaturita a seguito di una informazione, evidentemente errata, fornita nei giorni scorsi dal call center di At ad un abbonato.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio Stampa