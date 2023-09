Firenze patria toscana del caffè di qualità e dei locali che lo servono. E' uscita la nuova Guida Bar d'Italia del Gambero Rosso 2024 in collaborazione con illycaffè, un prezioso documento per orientarsi su dove gustarsi una tazzina in un ambiente di classe. Due i criteri di valutazione d'eccellenza: le Tre Tazzine premiano il locale, i Tre Chicchi il caffè.

Sono 45 le Tre Tazzine e i Tre Chicchi 2024 per l'Italia, locali di vera eccellenza.

Sono tre le eccellenze a brillare in Toscana con Tre Tazzine e Tre Chicchi, all’interno delle 78 eccellenti insegne disseminate in ogni provincia e capoluogo.

Tra i premiati, come detto, Firenze la fa da padrone con Ditta Artigianale che, dopo il primo in via de’ Neri, è presente in città con cinque locali, l’ultimo da marzo 2023 in Piazza Ferrucci, anche con edicola e laboratorio di panificazione e pasticceria che serve tutte le insegne e a breve è prevista una nuova apertura negli spazi dell'ex Manifattura Tabacchi.

Gilli, nato nel 1733 e icona cittadina dai primi del ‘900 nel salotto buono di Firenze con le sue atmosfere d’epoca e un'offerta che coniuga contemporaneità e tradizione che lo rendono un riferimento per locali e turisti.

Paszkowski, ritrovo della nobiltà e della ricca borghesia cittadina, luogo d'incontro di intellettuali, artisti, letterati, oggi locale che mantiene il sapore dell'autenticità e del tempo passato grazie anche allo stile dettato dall'attuale proprietà, la famiglia Valenza, che assicura un'offerta sempre di alto livello e un servizio all'altezza.

Fuori da Firenze, troviamo Tuttobene a Campi Bisenzio (FI) ad aver raggiunto l'ambito traguardo di Tre Tazzine e Tre Chicchi.

Troviamo anche Empoli: il C.Risiamo di via Roma ottiene Due Tazzine e Due Chicchi. La guida premia l'ambiente moderno, gradevole e rilassato, con tante occasioni di ritrovo, dalla colazione alla pausa tè fino all'immancabile aperitivo. Per la cena, il ristorante Rieccoci assolve anche questo compito con stile.

I commenti

“Anno dopo anno, la nostra Guida non smette di stupire in primis noi stessi” commenta Laura Mantovano, Direttore editoriale delle Guide. “Un trend su tutti è quello delle caffetterie specialty, che stanno riscuotendo un successo crescente con il loro nuovo posizionamento nel mercato, così come l’investimento da parte di grandi gruppi e fondi nelle caffetterie storiche d’Italia, nuovi locali che affiancano musei e luoghi d’arte e molto altro da scoprire. Ma anche per il mondo dei bar c’è la medesima nota dolente che affligge la ristorazione in senso lato: la mancanza di personale adeguatamente formato. Un handicap che insieme agli elevati costi gestione continua a far registrare anche qui un pesante turn over tra aperture e chiusure a cui è importante dare attenzione, per continuare a sostenere al meglio un segmento così strategico”.

“I nostri bar e ristoranti sono luoghi capaci di rappresentare la massima espressione dello stile di vita italiano l’attenzione al bello, al buono e al ben fatto e la cura dei dettagli. Ed è proprio per questo che illycaffè ha scelto di supportare gli esercenti più esigenti, non solo con prodotti di qualità superiore sostenibile, ma anche offrendo una formazione professionale al personale, per garantire la perfetta esperienza del caffè italiano” commenta Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè.