Tutto pronto per "Le Umide Mille Forme del Padule di Fucecchio"

Ecco il programma definitivo di Umide Mille Forme del Padule di Fucecchio - iniziativa di Arga Toscana, Comune Fucecchio (patrocinio), Wigwam Valdarno Inferiore (patrocinio), Associazione il Padule, in collaborazione con Fucecchio Exploringdomenica - che si terrà domani in località Massarella, dalle 9.30 alle 13 (Casotto del Sordo via Porto allo Stillo 44)

Programma ufficiale

Pre ritrovo ore 9 a Fucecchio piazza Aldo Moro (area Palio) per agevolare chi arriva da fuori territorio e ritrovo ore 09,30 al Casotto del Sordo Massarella.

Apertura giornata e saluti

inizio con escursioni,

al termine coffee Break,

10,40 Le vie della Flora e Fauna

Agronomia e bonifiche lacustri (Riccardo Buti),

Le colture di Padule (Zafferano, Miele e piante officinali a cura di Alessandra Arrigoni Le Api),

Così ti racconto il vino (L’Enologia con Agriturismo La Pineta)

Le musiche e canzoni di Giulio Wilson

Che cos’è l’orto Biologico di Padule (La Locanda di Lann),

Racconti, Quadri e Pitture di Padule

Finale musicale con le Arie Liriche di Sevilay Bayoz

ore 12,30/13,00 Aperipranzo Lacustre a cura dell’Associazione il Padule

Al termine le gite in barchino.

Per info segreteria@argatoscana.it contatti WRSPP 347 4309768

Fonte: Ufficio Stampa