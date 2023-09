Banda in azione durante il matrimonio: svaligiate più di 10 auto

Festa di matrimonio finita a suon di denunce. È successo ieri pomeriggio a Empoli, in località Poggimele dove un ricevimento nuziale è stato rovinato da una collaudata banda di scassinatori: più di 10 vetture svaligiato in circa un’ora.

Per molti invitati, sicuramente, sarà un matrimonio da ricordare. Non solo per la celebrazione di una tappa della vita di parenti o amici ma, purtroppo, anche per il furto di oggetti, soldi e documenti.

Un vero e proprio raid che è si è consumato tra le 13:00 e le 14:00 presso la villa di Poggimele.

Secondo alcuni partecipanti al matrimonio, la banda non si sarebbe limitata solo a rubare carte di credito, documenti, soldi ed effetti personali. Bensì avrebbe tentato di effettuare alcuni acquisti online oltre ad aver fatto un acquisto presso un fast food dell’empolese.

I carabinieri dell’Empolese Valdelsa fanno sapere che le denunce sono in fase di completa acquisizione mentre i malcapitati fanno la conta di cosa sia stato sottratto loro.

Un matrimonio sicuramente da sogno per gli sposi. Un po’ meno per alcuni invitati.