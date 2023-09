Cacciatori feriscono lievemente una bambina con pallini sparati

Poteva finire con un epilogo diverso la storia di una bambina di 3 anni raggiunta da dei pallini sparati da alcuni cacciatori.

La vicenda si è svolta nel giardino di casa a Patrignone, località nel comune di Arezzo. Stando alle ricostruzioni la piccola stava giocando quando ha iniziato improvvisamente a piangere poiché ferita superficialmente a una guancia da pallini sparati da un gruppo di cacciatori che si trovava a circa 200 metri dall'abitato.

I familiari, dopo essersi accorti che la bambina lamentava un forte bruciore alla guancia, l'hanno trasportata al pronto soccorso di Arezzo per le medicazioni del caso. Le sue condizioni non sono gravi, perché i pallini l'hanno raggiunta in modo lieve.

Sull'episodio sono in corso accertamenti della polizia che sta cercando di far chiarezza sull'accaduto.