Empoli-Inter 0-1: Buona prova degli azzurri, pareggio sfiorato nel finale

Ci voleva una reazione da parte dell'Empoli che portasse positività all'interno dello spogliatoio e dell'ambiente. La reazione c'è stata ed è arrivata a livello di prestazione ma non nel risultato. Una prestazione che riporta entusiasmo alla squadra azzurra che nel finale ha addirittura sfiorato il pareggio facendo traballare la difesa di Simone Inzaghi. Se da una parte l'Empoli è riuscita a riproporre delle buone trame di gioco, dall'altra, rimane ancora il dato negativo degli zero gol segnati.

Andreazzoli dovrà mettere mano al reparto offensivo azzurro. Un attacco non concreto che pecca di tenacia proprio negli ultimi metri di campo: più volte è capitato che i centroavanti azzurri si ritrovassero nei pressi dell'area di rigore avversaria senza riuscire a concretizzare le proprie manovre. La partita viene decisa da un gran sinistro di Dimarco da fuori area con il pallone insaccatosi direttamente sotto l'incrocio dei pali dove poco poteva fare un'incolpevole Berisha.

LA CRONACA:

La squadra di Inzaghi parte aggressiva, provando a fare la gara e cercando di pressare alto. Al 10’ Ismajli è straordinario di testa nel togliere la palla dalla porta sul tentativo di Darmian servito da Bastoni. Poco dopo ci prova dalla distanza con Calhanoglu che alza la conclusione. Gli azzurri cercano di proporre il proprio gioco fraseggiato, l’Inter ci mette densità e fisicità in zona centrale. Al 35’ Thuram segna ma in fuorigioco, dall’altra parte Marin mette sopra la traversa da calcio piazzato. L’Inter spinge con regolarità le due mezzali in proiezione offensiva: al minuto 40 Berisha prima chiude in uscita su Frattesi e poi blocca la sfera anticipando l’arrivo di Lautaro. Prima frazione che si chiude sullo 0-0.

Si riparte con gli stessi ventidue. Neanche due minuti per il sinistro in diagonale di Shpendi, a lato. Al 50’ sinistro violento di Dimarco, Berisha devia in calcio d’angolo. Dal successivo calcio d’angolo, Dimarco porta in vantaggio l’Inter con un gran sinistro dal limite dell’area che termina all’incrocio dei pali. Nerazzurri vicino al raddoppio con Thuram, destro in area sporcato in corner. Al 66’ calcio di punizione di Ranocchia dai 25 metri che supera la barriera ma non l’intervento di Sommer. Gli azzurri provano ad alzarsi dovendo fare i conti con l’esuberanza dell’Inter negli spazi. Dentro Grassi e Fazzini per Ranocchia e Marin. Thuram cerca il destro a girare, alto non di molto. Mister Andreazzoli si gioca le carte Cancellieri e Destro per Cambiaghi e Shpendi mentre Inzaghi risponde con Sanchez e Carlos Augusto per Thuram e Dimarco. Gli azzurri ci credono. Punizione di Fazzini per l’attacco dello spazio di Baldanzi che calcia di prima intenzione, salvataggio decisivo di Carlos Augusto in spaccata. L’Empoli chiude in crescendo, l’Inter deve difendere il vantaggio. Concessi cinque minuti di recupero. In piena area di rigore Cancellieri trova lo spazio per calciare, palla deviata che esce di poco. Gli azzurri ci provano fino alla fine ma vince l’Inter. Mercoledì si torna in campo, al Carlo Castellani – Computer Gross Arena arriva la Salernitana.

TABELLINO:

Empoli (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli (6' st Walukiewicz), Luperto, Pezzella; Marin (24' st Fazzini), Ranocchia (24' st Grassi), Maleh; Baldanzi; Cambiaghi (34' st Destro), Shpendi (34' st Cancellieri). A disp.: Perisan, Stubljar, Cacace, Guarino, Bereszynski, Kovalenko, Bastoni, Gyasi. All.: Andreazzoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (26' st De Vrij); Darmian, Frattesi (26' st Barella), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (36' st Carlos Augusto); Lautaro Martinez (27' st Arnautovic), Thuram (36' st Sanchez). A disp.: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Stankovic, Dumfries, Klaassen, Asllani, Agoumé. All.: Inzaghi

Arbitro: Marcenaro

Marcatore: 51' Dimarco

Ammoniti: Acerbi (I), Pezzella (E), Maleh (E), Bastoni (I)