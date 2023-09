Le opere del maestro Giacomo Piussi in esposizione a Certaldo

Sabato 23 settembre, è stata inaugurata al Palazzo Pretorio, nel borgo storico di Certaldo la mostra "L'ordine delle cose - Viaggio in Italia" di Giacomo Piussi.

L’artista, originario di Udine ma fiorentino d'adozione, ha al suo attivo mostre a Siena, Forlì, Firenze, Bari, Milano, Roma e Parigi e ha collaborato a numerose collettive a Lisbona e Amsterdam. Si esprime attraverso pittura, scultura su bronzo, bassorilievi in pietra e terracotta, murales. A livello pittorico, predilige un linguaggio figurativo fatto di forme elementari, basandosi su temi utilizzati nella pittura profana dalla fine del ‘700 in poi, con particolare attenzione ai temi della rappresentazione borghese della fine dell’800: scene campestri, di toilette o persone in interni.

"L'esposizione di Giacomo Piussi ci dimostra che l'arte contemporanea si fonde con le radici antiche, creando un connubio unico che incanta residenti e visitatori - dichiara l'assessora alla cultura Clara Conforti al taglio del nastro - il suo linguaggio visivo rimanda all'eredità pittorica e scultorea del passato, con l’utilizzo di forme elementari così semplice che non concedono spazio ai dettagli minuziosi o ai virtuosismi della tecnica pittorica. Le sue opere si configurano quindi come pennellate di modernità su uno sfondo medievale, catturando l'essenza di entrambi i mondi. Ammirare la mostra all’interno di Palazzo Pretorio permette di farci sentire parte di un continuum che unisce le generazioni, le idee e le forme d'arte. Grazie a tutte le persone che l'hanno resa possibile".

L'esposizione sarà visitabile fino al 28 gennaio 2024 nei seguenti orari: 10-13 e 14:30-19 (fino al 31 ottobre); lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-13 e 14:30-16:30 - sabato e domenica 10-13 e 14:30-17:30 (da novembre). Il biglietto d'ingresso è di 5€ (intero), o 4€ (ridotto).

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0571661219.

L'evento fa parte della rassegna “CertaldoArte2023”, organizzata dal Comune di Certaldo con il patrocinio della presidenza del Consiglio Regionale della Toscana, con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent. Mostra a cura di Lorenzo Nannelli, in collaborazione con Galleria d'Arte Nozzoli.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Certaldo