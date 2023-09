È salito nudo sulla statua di Ercole e Caco all'arengario di Palazzo Vecchio in piazza della Signoria. Sul corpo aveva scritto 'Censurato' e la dimostrazione è stata vista da centinaia di persone in occasione di Corri la Vita. Il manifestante è stato fatto scendere dalla polizia municipale e trasferito negli uffici per altri accertamenti.