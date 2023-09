L'Abc avvia la stagione, 400 gialloblu radunati al palazzetto

Una serata di festa che, come da tradizione, ha riunito tutta la grande famiglia gialloblu per inaugurare ufficialmente la stagione sportiva 2023/2024. E’ quella che si è tenuta sabato scorso, alla presenza di quasi 400 persone tra atleti e atlete tesserati, staff, sponsor, famiglie e sostenitori. Una serata durante la quale tutte le formazioni gialloblu, a partire dal minibasket, passando per il settore giovanile, fino ad arrivare alle tre squadre senior, hanno sfilato davanti al pubblico castellano per la tradizionale presentazione.

Agli interventi del presidente dell’Abc Castelfiorentino Renzo Tani, dei consiglieri Alessio Belli, Leonardo Manetti, Bruno Gazzarrini, e della presidente del Basket Castelfiorentino Serena Betti, si sono uniti quelli del sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, e di Don Valentino, che oltre a ricordare i traguardi raggiunti dal sodalizio castellano, si sono soffermati sulla forte impronta sociale che da sempre caratterizza l’Abc e che lega la società al territorio.

Il grazie, dunque, al gruppo dei volontari, il cui impegno impagabile ha reso possibile l’organizzazione e la realizzazione della serata, nonché a tutte le famiglie, agli sponsor, alle autorità e ai sostenitori che sono scesi in campo insieme agli atleti e ai tecnici gialloblu in vista di una stagione che si prospetta davvero ricca ed impegnativa, nella quale il sostegno ed il calore di Castelfiorentino rappresenteranno due variabili fondamentali.

E adesso inizia il conto alla rovescia per la prima palla a due ufficiale, quella dell’Abc Solettificio Manetti di coach Walter Angiolini, pronta all’esordio nel campionato di serie B Interregionale in programma sabato alle ore 21 sul parquet di Quarrata.

Fonte: Abc Castelfiorentino