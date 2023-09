Accerchiano 17enne e gli rubano il cellulare, poi fuggono

Un 17enne è stato accerchiato e spintonato da un gruppo di giovani. I ladri volevano prendergli il cellulare ma l'intervento dei passanti li ha messi in fuga. Il fatto è avvenuto avvenuto domenica 24 settembre, intorno alle 18,15, nella centralissima piazza della Resistenza, a Scandicci.

Il 17enne sarebbe stato avvicinato da un gruppo di cinque giovani sconosciuti, che gli avrebbero strappato il cellulare. La vittima avrebbe cercato di riprenderlo, ma sarebbe stato spintonato e sarebbe finito a terra. Attirati dagli schiamazzi, alcuni passanti sono intervenuti. I cinque assalitori, secondo quanto ricostruito, hanno restituito il telefono e sono scappati, lasciando sull'asfalto il 17enne.

Sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivate una pattuglia dei carabinieri e un'ambulanza che ha portato in codice verde, il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio per le escoriazioni rimediate. Indagini in corso.