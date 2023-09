Albano Aramini ci lasciava 26 anni fa, Empoli non smette di ricordarlo

Un momento di ricordo e di omaggio a chi da amministratore ha lasciato un segno indelebile nella città per la quale si è speso dal 1990 al 1997, nella giunta di Varis Rossi prima e di Vittorio Bugli dopo. Nella mattinata di oggi, lunedì 25 settembre 2023, l'assessore allo Sport, Fabrizio Biuzzi, ha omaggiato Albano Aramini, indimenticato assessore e vicesindaco del Comune di Empoli, nel ventiseiesimo anniversario della sua morte.

Per celebrare l'anniversario, l'assessore Biuzzi, a nome della sindaca Brenda Barnini e di tutta la giunta, si è recato al cimitero di Pontorme, dove Aramini riposa, e lo ha commemorato nel corso di una semplice ma sentita cerimonia alla presenza della moglie di Aramini, Graziella Giomi, deponendo dei fiori di fronte alla tomba.

"Nel corso di questi anni da assessore allo Sport - sottolinea Biuzzi - tenere viva la memoria di Aramini è stato per me e per tutta l'amministrazione un impegno importante: ricordare Albano Aramini ha significato tenere vivo il ricordo di chi si è speso per la città e per la comunità, con grande competenza e altrettanta umanità, valorizzando lo sport e soprattutto il valore sociale che esso ha. Un compito svolto da Aramini con qualità rare e con una tenacia che lo hanno reso un esempio indelebile al quale fare riferimento".

Aramini, dopo aver ricoperto il ruolo di sindacalista, è divenuto assessore nel 1990 restando in carica fino al 1997, con i sindaci Varis Rossi e Vittorio Bugli. Si è occupato di sport, commercio e viabilità, ricoprendo anche l'incarico di vicesindaco. Nel 1997 gli è stato dedicato il Premio ‘Una città per lo sport’, da lui istituito un anno prima. In seguito gli è stato intitolato il palazzetto dello sport di via delle Olimpiadi, 'battezzato' PalAramini.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa