Animalisti organizzano protesta contro la Festa del Cacciatore di San Romano

Gli animalisti protestano contro la Festa del Cacciatore di Montopoli. La blogger Carmen Luciano e la consigliera comunale del M5S di Fucecchio Fabrizia Morelli hanno organizzato una protesta autorizzata in occasione della presentazione della festa in programma domenica 1 ottobre a San Romano. L'appuntamento è in piazza della Costituzione, dalle 9.30, in occasione del taglio del nastro di un'ora dopo e dell'avvio della manifestazione. La protesta riguarda la caccia in primis e il mercatino di animali da cortile ed esotici.