Asl Toscana centro, on line l’offerta educativa per le scuole. C’è tempo fino al 15 ottobre per scegliere

C’è ancora tempo per le scuole fino al 15 ottobre per aderire alle proposte dell’offerta educativa 2023/2024 coordinata e promossa dall’Unità Funzionale Complessa Promozione della Salute della Asl Toscana centro in collaborazione con i dipartimenti e i servizi aziendali. Dal banner Promozione della Salute in Home page sul sito dell’Azienda sanitaria, è possibile visionare il catalogo con la descrizione dei progetti distinti per ambito territoriale e per area tematica. Ogni area è caratterizzata da un colore, cliccando sul tema di interesse è possibile visualizzare i relativi progetti e le modalità di adesione.

L’offerta educativa è rivolta agli istituti di ogni ordine e grado del territorio dell’Ausl Toscana centro e si articola in sei aree tematiche: Stare bene a scuola; Affettività e sessualità consapevole; Prevenzione delle dipendenze e comportamenti a rischio; Promozione della cultura della sicurezza; Cultura della donazione e cittadinanza consapevole; Alimentazione e movimento.

La linea storica dell’offerta educativa, quest’anno viene arricchita grazie alla piena attuazione del modello delle “Scuole che promuovono salute”, più alcune novità tematiche fra cui il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112. Per quanto riguarda “Scuole che promuovono salute” si tratta di un programma del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 che vede la stretta collaborazione tra “Scuola” e “Salute” per promuovere la cultura della salute e del benessere attraverso l’adozione di stili di vita salutari all’interno della comunità scolastica. E’ prevista una progettazione congiunta con i professionisti della salute che metta al centro i bisogni della scuola per attuare un importante cambio di prospettiva: dalla progettazione per la scuola a un percorso con la scuola.

“Si prospetta un importante cambiamento – commenta Gianna Ciampi, Direttore UFC della Promozione della Salute - da proposte, comunque attive e partecipate, su specifiche tematiche rivolte ad una o più classi, ad una co-progettazione di interventi costruiti sulla base dei bisogni rilevati dalla scuola. Ciò favorirà una visione globale di benessere a vantaggio dell’intera comunità scolastica (dirigenza, insegnanti, alunni, personale ATA, famiglie e territorio)”.

Il tema del Numero Unico di Emergenza 112 (in “Promozione della cultura della sicurezza”), è rivolto ad alunni a partire dalla classe terza dellaA Scuola primaria e a studenti delle classi terze della Secondaria di I grado. L’obiettivo è promuovere la conoscenza del numero unico, educando i ragazzi a un uso corretto del servizio. In programma ci sono anche visite alla Centrale Operativa 118 Firenze Prato che ha sede vicino agli edifici dell’ospedale Palagi in viale Michelangiolo. Sarà chiesto agli studenti delle scuole che aderiscono di realizzare un video che racconti una situazione di emergenza e come richiedere aiuto. Tra le altre novità la salute di genere (in “Affettività e sessualità”), sensibilizzazione al tema del gioco d'azzardo e Gaming (in “Prevenzione delle dipendenze e comportamenti a rischio”), la cura degli ambienti (in “Cultura della donazione e cittadinanza consapevole”) e alimentazione, movimento e alfabetizzazione alimentare (in “Alimentazione e movimento”). Tra i capisaldi dell'offerta figurano Life Skills e Peer Education in quanto metodologie fondamentali per veicolare efficacemente messaggi di salute (in “Stare Bene a Scuola”).

Fonte: Ausl Toscana Centro