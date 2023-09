Il circolo Arci di Martignana cerca dei nuovi gestori per il servizio bar. La struttura di via della Torraccia ha lanciato il bando per la gestione in affitto della somministrazione, ossia il conferimento del servizio bar interno. Gli interessati potranno concordare un appuntamento informativo con Roberto Taddeini, telefonando al 339/6811925, per poi ritirare e compilare la domanda.