Basta aeroporti, l'assemblea No Keu partecipa alla manifestazione a Firenze

Il 30 settembre prenderemo parte alla manifestazione “Basta Aeroporti in Città”, organizzata dai comitati della “Piana contro le nocività” per rivendicare lo stop all’ampliamento dell’aeroporto fiorentino e il rispetto delle prescrizioni per lo scalo attuale. L’Assemblea Permanente No Keu ci sarà assieme alle altre realtà che fanno parte della Rete Ecologista Toscana, tutte riunite dietro lo striscione “Siamo Natura che Insorge”.

Il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze rientra, infatti, nella logica che fa dell’ambiente e dei beni pubblici un bacino di estrazione di profitto, che investe su grandi opere impattanti, che piega le norme a vantaggio della grande imprenditoria, privatizza i servizi essenziali e foraggia l’economia di guerra. Una logica che la Regione Toscana rappresenta in pieno e contro la quale lottiamo unitariamente come Rete Ecologista Toscana. Ogni singola devastazione che noi scontiamo sui territori è frutto di questa logica e di questo sistema. Non basta mobilitarci a livello locale per aprire una singola vertenza perché ormai l’attacco alla salute delle persone e all’ambiente da parte del potere politico ed economico avanza su più fronti.

La Rete Ecologista Toscana è nata proprio dall’esigenza di mettere in connessione i molteplici fenomeni di devastazione ambientale in atto nella nostra regione e di unire le vertenze in un’unica lotta. Una lotta che investe in primo luogo le amministrazioni locali, che dovrebbero rappresentare gli interessi dei territori e che spesso sono invece espressione del modello economico dominante. Ma ancora di più, come dicevamo, il potere regionale, che ha un ruolo centrale nella devastazione, nel peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nell’imposizione dall’alto di decisioni che danneggiano le comunità e l’ambiente in cui vivono.

Per tutto questo facciamo appello a tutti a partecipare alla manifestazione di sabato 30 settembre prossimo a Firenze. Appuntamento alle 14 in via Lombardia alle Piagge.

Fonte: Assemblea Permanente No Keu