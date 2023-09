Consiglio comunale Empoli, la Multiutility torna protagonista

Giovedì 28 settembre 2023, alle 18.30, si riunirà il Consiglio comunale di Empoli nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41, con eventuale prosecuzione dei lavori consiliari alle 21. La seduta, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Fabricacomune e Movimento 5 Stelle relativa a Multiutility.

3.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabricacomune relativa al sistema fognario.

4.Approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2022. Art 233 bis d. lgs. 267/2000 e 11 bis del d.lgs.118/2011.

5.Variazioni al Bilancio di Previsione 2023-2025.

6.Ratifica Delibera di Giunta n. 151 del 23/08/2023 avente ad oggetto Bilancio di Previsione 2023-2025 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

7.Attività di riscossione coattiva delle entrate IMU e TASI – Affidamento in via sperimentale a terzi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 446/97.

8.Regolamento per la stipula e la gestione dei patti di gemellaggio e patti di amicizia – Approvazione.

9.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli relativa al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e agli interventi per garantire un adeguato livello di erogazione delle prestazioni.

10.Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabricacomune relativa a raccolta differenziata pannoloni.

11.Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli Fabricacomune relativa a conferimento rifiuti isola ecologica.

12.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Fabricacomune e Movimento 5 Stelle relativa al ritiro della Delibera del Consiglio Comunale di Empoli del 18/10/2022 n. 93: “Deliberazione di approvazione dell’operazione Multiutility per la creazione di una holding di servizi della Toscana. Approvazione modifiche statutarie in Alia Servizi Ambientali S.p.A. (“Alia”). Approvazione fusione per incorporazione di Consiag S.p.A., Acque Toscane S.p.A. e Publiservizi S.p.A. in Alia. Approvazione Patto Parasociale tra soci pubblici. costituzione di una holding pubblica partecipata per la gestione delle partecipazioni societarie in Multiutility (“Holding Toscana”) e approvazione del relativo statuto. conferimento del ramo operativo di Alia in una società di nuova costituzione. aumenti di capitale riservati ad altri soggetti pubblici. Quotazione in borsa di Multiutility».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa