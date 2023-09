Cooperazione, al via la Festa internazionale e interculturale 'Scandicci a colori'

Incontri, eventi, dibattiti pubblici e un’apericena di raccolta fondi per la Festa internazionale e interculturale “Scandicci a colori” in programma venerdì 29 settembre dalle 10 alle 16 nella Saletta Cna in via 78esimo Reggimento Lupi di Toscana, e domenica 1 ottobre 2023 dalle 14,30 fino alle 20 nell’Auditorium Centro Rogers in piazza Resistenza. Ad organizzare “Scandicci a colori” l’assessorato alla Cooperazione e alle Relazioni internazionali del Comune di Scandicci in collaborazione con ITS Mita, Wmf Firenze, Gruppo Nanila, Anci, Cpia, Arco, Cri, Melagrana.



“Stare in mezzo al mondo, conoscerne le dinamiche, stare in contatto con comunità che soltanto in apparenza sono lontane da noi fa parte della nostra cultura, è fondamenta di una comunità aperta come quella di Scandicci – dice l’assessora alla Cooperazione e alle Relazioni internazionali del Comune di Scandicci Diye Ndiaye – la Cooperazione è collaborazione, certo, ma è soprattutto confronto, conoscenza, occasione di crescita reciproca; grazie anche al nostro ricco tessuto associativo, cooperativo, formativo e imprenditoriale abbiamo organizzato la Festa internazionale e interculturale proprio con questo spirito, anche per affrontare e dare un contributo a temi che interessano tutti noi. Da non perdere infine l’iniziativa benefica che concluderà i due giorni, un’occasione per stare insieme e al tempo stesso per dare un contributo concreto al lavoro della congregazione Deivadan che si occupa di minori senza genitori a Kerala, in India”.



Di seguito il programma della Festa internazionale e interculturale “Scandicci a colori”.



Venerdì 29 settembre 2023 – Saletta Cna (via 78 Reggimento Lupi di Toscana, Scandicci)

Ore 16-18, “L’internazionalizzazione di Scandicci attraverso la formazione professionale; inserimento dei migranti nell’apprendimento delle competenze per il lavoro”.

Ne parlano Sandro Fallani, Sindaco di Scandicci, Giuditta Giunti, Responsabile Ufficio Immigrazione Anci Toscana, Antonella Vitiello, Direttrice Its Mita, Lorenzo Bongini, Dirigente Cpia1 Firenze (Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti), Franca Gambassi, Presidente Arco (Associazione Ricerca Cultura Orientamento), Michele Romeo Jasinski, Vice presidente Cri, “Il Ruolo di Cri nell’attuale emergenza migranti: umanità ed imparzialità”, Romeo Zoli, Associazione Melagrana, “Esperienza di Cooperazione tra Scandicci e Chorat’an in Armenia”. Conclude Diye Ndiaye, Assessora alla Cooperazione e Relazioni Internazionali.



Domenica 1 ottobre 2023, Auditorium Centro Rogers (piazza Resistenza, fremata tramvia Resistenza, Scandicci)

Dalle 14,30 Accoglienza dei partecipanti; alle 15 Sfilata Bandiere e Ombrelli del WMF (World Malayalee Federation); a seguire i saluti istituzionali di Sandro Fallani, Sindaco di Scandicci, Simone Mangani, responsabile Immigrazione e Cooperazione Internazionale Anci Toscana, e il gruppo folcloristico di balli e canti tradizionali georgiani “Nanila”.



Dalle 16 la performance di Wmf “Uniti nella diversità”, un viaggio in India; racconto, canti, balli, conoscenza e condivisione degli usi e costumi di Kerala, a cura dell’Associazione Wmf World Malayalee Federation; alle 18 sfilata dal mondo.

Dalle 18,30 alle 20 apericena con menù indiano di raccolta fondi (18 euro), per sostenere una congregazione di religiose Deivadan, che si occupa di orfani a Kerela (Deivadan Center, Malayattoor, Ernakulam District, Kerala, India); prenotazione entro martedì 26 settembre al 3511915795 o al 3297260229.

