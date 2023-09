Egola in sicurezza, lavori da 40mila euro a Montaione

L’Egola è tornato in sicurezza. Sono stati conclusi nei giorni scorsi i lavori sulla sponda sinistra del torrente in località Alberi nel Comune di Montaione (FI): un intervento di manutenzione effettuato dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno per una spesa complessiva di circa 40mila euro. Le opere si sono rese necessarie per riportare in sicurezza l’argine, dissestato dallo scorso inverno.

"L’inverno scorso si è verificato un dissesto arginale in un tratto prossimo alla viabilità – spiega Maurizio Ventavoli, preseidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno - siamo dovuti intevenire per impedire che il fenomeno progredisse aggravando ulteriermente la condizione dell’arginatura. A causa della difficoltà di accesso all’alveo immediatamente a ridosso del dissesto, i lavori sono iniziati in agosto, periodo in cui è stato possibile eseguirli in sicurezza".

"Ringrazio il Consorzio e in particolare il presidente Ventavoli per l’immediata presa in carico della questione che fui proprio io a segnalare nel giorno di Santo Stefano – commenta Paolo Pomponi, sindaco del Comune di Montaione -. Ancora una volta il Consorzio è stato pronto e ricettivo su questioni di primaria importanza come la messa in sicurezza dei corsi d’acqua, a dimostrazione, ancora una volta, di quanto sia fondamentale questo ente che dispone di mezzi, risorse e competenze per essere efficace nella risoluzione di problematiche inerenti la difesa idraulica anche dei fiumi e torrenti del reticolo minore come l’Evola; da noi, e sulle carte antiche, il nome utilizzato è infatti Evola con la “V”".

Fonte: Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno