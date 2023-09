Era irreperibile da 4 mesi, in carcere dopo la condanna per droga

Un 53enne marocchino condannato per detenzione ai fini di spaccio è stato arrestato dai carabinieri di Firenze Uffizi: era irreperibile da giugno 2023. I militari lo avevano visto in una piazza del centro e lui aveva cominciato a essere nervoso. E' stato fermato e trovato con 23 g di hashish, per il quale è stato denunciato per lo stesso reato. Dopo il controllo, tramite la banca dati delle forze dell'ordine, è stato accertato il provvedimento di cattura da eseguire. La condanna era divenuta definitiva a fine 2020 per il reato commesso ad aprile di quell'anno in piazza Beccaria. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Sollicciano per scontare gli 8 mesi di pena.