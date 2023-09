Giochi e amicizia, ancora aperte le iscrizioni per l'ExtraScuola a Empoli

Negli spazi del Centro Trovamici ha aperto le porte il servizio ExtraScuola 2023/24. Le famiglie che fossero interessate ma non avessero ancora perfezionato l'iscrizione del proprio figlio possono ancora farlo. In particolare, al momento, sono aperte le iscrizioni per il periodo che si concluderà il 31 gennaio 2023. Le domande sono accolte in ordine cronologico: al raggiungimento del numero massimo di bambini accolti per fascia di età, le richieste vengono inserite in una lista di attesa alla quale l’ufficio potrà accedere in seguito a rinuncia dei bambini ammessi.

L’obiettivo del servizio, rivolto a bambine e bambini nella fascia di età 3 - 10 anni, è promuovere la socializzazione attraverso il gioco e le attività di laboratorio, favorendo l’interazione con i coetanei, la gestione delle situazioni di gruppo, lo sviluppo della fantasia, della creatività e della comunicazione e la costruzione di rapporti di amicizia in maniera spontanea.

ExtraScuola proseguirà fino al 7 giugno 2024, in orario 16 - 19: potrà accogliere un massimo di 15 bambini in età 3-6 (scuola dell’infanzia) e 25 in età 6-10 (scuola primaria). Attivo anche il servizio Pedibus per la scuola dell’infanzia Peter Pan e la scuola primaria Leonardo da Vinci: questo servizio offre alle famiglie la possibilità di autorizzare personale qualificato, a riprendere i propri figli all’uscita della scuola e ad accompagnarli al Centro Trovamici.

Ulteriori informazioni e scheda di iscrizione sono disponibili sul sito web del Comune di Empoli al seguente link https://www.comune.empoli.fi.it/progetto-extrascuola-centro-trovamici.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa