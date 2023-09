Giovanni Urti nuovo presidente della Fondazione Cr San Miniato

L'ex vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Giovanni Urti è stato nominato presidente quest'oggi. Urti è il successore di Antonio Salini Guicciardini e governerà per il quadriennio 2023-2027. La nomina giunge dal Consiglio di Indirizzo, chiamato a rinnovare il Comitato di Gestione e il Collegio dei Revisori.

Nel primo figurano Daniela Di Vita, Alessandro Nacci, Francesca Pacini e Piero Ulivieri. nel secondo figurano Luciano Benvenuti come presidente, Isabella Bartalini e Fabio Nacci come componenti.

Urti, classe 1969, vive e lavora a Ponte a Egola. Laureato in Giurisprudenza. Dal 2002 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Pisa e svolge la professione di avvocato civilista e penalista in San Miniato. Specializzato in istituti bancari, ha ricoperto la qualifica di consulente di società finanziarie italiane ed estere. È già stato membro del Cda della Cassa di Risparmio di San Miniato tra il 2011 e il 2017. È stato in passato anche presidente di San Miniato Promozione.

Qui il cv dell'avvocato Urti in un documento del 2019.