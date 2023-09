Hairstylist, formazione professionale per giovani a Prato: ecco come iscriversi

Per la prima volta la città di Prato ospiterà un corso di formazione professionale IeFP di quarto anno dedicato al mondo dell’hair style. Questo grazie all’intervento della Regione Toscana che ha finanziato nella città laniera un percorso della durata di un anno che ha l’obiettivo di portare i ragazzi che hanno conseguito una qualifica IeFP per acconciatori, seguendo un percorso alternativo alla scuola superiore tradizionale, a evolvere la loro qualifica professionale in un diploma di quarto livello EQF riconosciuto e spendibile in ambito europeo.

La sede di questo percorso, che ha come titolo PR.A.TO. (acronimo di Tecnico dell’acconciatura) è il complesso Prato City di via Valentini, dove negli ultimi anni si è insediata Formatica Scarl, l’agenzia formativa chiamata a erogare il corso per conto della Regione Toscana. L’obiettivo, vista la specificità dell’azione, è quello di coinvolgere coloro i quali negli ultimi anni hanno frequentato corsi IeFP per acconciatori a Prato, ma anche in province limitrofe come Firenze e Pistoia. La frequenza alla quarta annualità può aiutare i ragazzi ad acquisire ulteriori competenze e professionalizzarsi grazie alle 490 ore di stage in aziende del settore situate nel territorio. I ragazzi non avranno alcun tipo di spesa didattica, ricevendo anche i dispositivi di protezione individuale e un tablet per lo studio. La gratuità del corso è frutto dell’utilizzo di fondi ministeriali da parte della Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì, progetto per l’autonomia dei giovani.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello, può essere scaricata sui siti www.formatica.it e www.istruzionetriennale.it con presentazione entro e non oltre il 15 ottobre. I posti in totale disponibili sono 15. La consegna del modulo può essere fatta via mail a istruzionetriennale@formatica.it oppure fisicamente alla sede di Formatica in via Valentini 7 a Prato dal lunedì al martedì con orario 09.30-13.00/14.00-17.30 (previo appuntamento). Solo per informazioni, è disponibile la referente Martina Nesi alla mail nesi@formatica.it e al numero di telefono 0574 966555.

In cosa consiste un corso IeFP

Il sistema dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è gestito direttamente dalle Regioni e ha come obiettivo quello di fornire un ulteriore canale, in parallelo a quello dell’istruzione scolastica statale e paritaria, per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione stabiliti dalla legge. Gli IeFP infatti sono pienamente all’interno del secondo ciclo di istruzione e i titoli rilasciati sono validi in tutto il territorio nazionale in quanto le qualifiche sono riconosciute a livello europeo. Hanno una durata totale nel triennio di 2.970 ore, di cui 2140 di lezioni teoriche da dedicare sia alla formazione di base che alla formazione tecnico-professionale. Di queste, 30 ore sono destinate alle attività di accompagnamento (iniziale, in itinere e finale), di cui almeno 8 ore per le attività di accompagnamento individuale. Infine ci sono 800 ore di applicazione pratica da svolgere a partire dal secondo anno in stage presso imprese del territorio. Al termine del percorso si tiene un esame finale che, se superato, ha lo scopo di rilasciare una qualifica di livello europeo di tipo 3QF. A questo punto si può scegliere se iscriversi alla quarta superiore, cercare lavoro o perfezionarsi in una quarta annualità IeFP come appunto il corso in partenza a Prato.