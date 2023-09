Il Comune di Montelupo Fiorentino cerca un 'Funzionario in Attività Culturali': il bando

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato, area “Funzionari” nel profilo professionale di “Funzionario in Attività Culturali” - Servizio Affari GenerALI.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Pesonale, Viale Cento Fiori, 34 -Montelupo Fiorentino (FI) - tel. 0571/9174 o scrivere una email all'indirizzo personale@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Il bando è consultabile sul portale del reclutamento InPA al seguente link: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=11ea43ab24504e1787c39b3f44f8709d

Scadenza presentazione domande il 23/10/2023 alle ore 23:59