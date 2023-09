In auto con patenti false e senza assicurazione, denunciato a Firenze

Continua l’attenzione della Polizia Municipale di Firenze per la zona di piazza Dalmazia anche in risposta alle segnalazioni dei cittadini.

La settimana scorsa gli agenti del Reparto di Rifredi hanno effettuato due interventi scoprendo tra l’altro un cittadino straniero che circolava con una patente falsa e su un’auto senza assicurazione.

Il primo risale a giovedì pomeriggio. Intorno alle 16 una pattuglia in borghese presente in piazza ha notato il transito di una vettura in cattive condizioni con due persone a bordo. L’auto è stata quindi segnalata a un’altra pattuglia presente in zona che ha fermato l’auto in via Mariti. Da un controllo incrociato è emersa una denuncia, presentata a maggio, per appropriazione indebita per la vettura presentata dal proprietario, un 40enne fiorentino. Le due persone a bordo – nord africani di 25 e 32 anni già noti alle forze dell’ordine – sono stati denunciati per violazione delle norme sull’immigrazione e per appropriazione indebita in concorso. L'auto è stata restituita la sera stessa al proprietario.

Il secondo episodio è accaduto venerdì pomeriggio alle 17 circa. Una pattuglia sull’auto di servizio ha notato una vettura procedere in modo incerto nel tratto finale di via Reginaldo Giuliani lato piazza Dalmazia. Per questo hanno intimato l’alt. Alla guida hanno trovato un cittadino sudamericano di 35 anni domiciliato a Firenze. L’auto è risultata senza assicurazione e la patente mostrata dal conducente falsa. Ma i guai per l’uomo non sono finiti. Dal cassettino portadocumenti dell’auto sono sbucate altre 2 patenti peruviane false e intestate ad altri connazionali.

Per l’uomo sono scattate la sanzioni per mancanza di copertura assicurativa (868 euro) e per guida senza patente (5.000 euro). Alle multe si sono aggiunte le denunce per falso materiale, ricettazione e uso di atto falso. Le patenti contraffatte sono state sequestrate.