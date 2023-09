Inaugura il municipio rinnovato a Lamporecchio

Dopo un lungo periodo di lavori, che hanno visto le maestranze impegnate per dodici mesi, si è concluso anche l’intervento di adeguamento sismico del Palazzo Comunale. L’inaugurazione, evento aperto a tutta la cittadinanza, si terrà sabato 30 settembre alla presenza di numerose autorità, tra le quali il Presidente della Regione Toscana, il Prefetto, i parlamentari e i consiglieri regionali della Provincia di Pistoia. L’orario di inizio degli interventi istituzionali è previsto alle ore 10:15. Seguirà il taglio del nastro e un aperitivo per i partecipanti. Durante la mattinata tutti i piani e gli uffici del Municipio saranno aperti e visitabili.

Con l’occasione, l’amministrazione comunale intende ringraziare sia i dipendenti comunali sia tutti i cittadini, che per mesi hanno affrontato non pochi disagi legati ai lavori e ai traslochi, e si rinnova a tutti l'invito per sabato 30 settembre, ore 10:15, per l'inaugurazione ufficiale.

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio stampa