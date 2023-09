Incendio in una palazzina in periferia a Grosseto

Incendio in via Bianciardi a Grosseto dalle 14.30 di oggi, lunedì 25 settembre. Per cause ancora da accertare un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento posto al terzo piano di un palazzina. Al momento due squadre del comando di Grosseto, intervenute anche con autoscala e autobotte, stanno provvedendo allo spegnimento dell'incendio. Non si registrarono danni a persone. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco, ha evitato che l'incendio si propagasse anche all'appartamento sottostante e alle abitazioni attigue.