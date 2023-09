Infortunio sul lavoro, collaboratrice scolastica finisce in ospedale a Empoli

Infortunio sul lavoro per una collaboratrice scolastica in una scuola di Empoli. La donna, 61enne, era in un istituto di via Sanzio e stava facendo dei lavori vicino a una porta. Per motivi ancora da chiarire la 61enne è caduta ed è finita contro una porta. Ha riportato lesioni su varie parti del corpo: si parla di lievi traumi su braccia e gambe, oltre a escoriazioni varie.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari inviati dal 118, oltre alla medicina per il lavoro. Presente un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Empoli, che ha caricato la donna a bordo e l'ha portata in ospedale al San Giuseppe in codice giallo.