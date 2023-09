La sostenibilità diventa un’opportunità per le PMI: i giovani imprenditori di CNA Toscana si incontrano a Limestre

Il raggruppamento Giovani Imprenditori della Toscana si dà appuntamento a Limestre in provincia di Pistoia per il Next Lab regionale. “La sostenibilità diventa un’opportunità per le PMI” è questo il titolo dell’incontro previsto per mercoledì 27 settembre alle 15 che vedrà il raggruppamento ospite di Dynamo Academy (Limestre-Pistoia). Si discuterà di una tematica attuale e complessa: quella della responsabilità sociale d’impresa, determinante anche per il futuro delle piccole imprese.

La giornata prevede testimoni d’eccezione per parlare e comprendere cosa sono i parametri ESG veri e propri indici di sostenibilità delle PMI. Parteciperanno all’iniziativa Alessandro Farisei segretario della Fondazione Opera CNA, tra i promotori dell’iniziativa insieme a CNA Toscana e Dynamo Academy, il Presidente del raggruppamento CNA Giovani Imprenditori Toscano e Nazionale Simone Gualandi, i Presidenti Territoriali di CNA Giovani imprenditori Gianmarco Barluzzi (Toscana Centro), Maria Celeste Pierozzi (Pisa), Michele Agostini (Grosseto), Giacomo Altamura (Massa Carrara). Con loro Serena Porcari Presidente e AD di Dynamo Academy , le testimonianze di due imprenditori Francesco Mati e Simona Giovannetti e il contributo di Milena Berti esperta in consulenza di inizio attività, creazione d’impresa, star up e variazioni societarie di CNA Toscana Centro.

Un momento di approfondimento e conoscenza su un argomento che avrà sempre più importanza per le imprese del futuro.

Fonte: CNA Firenze