Lezioni di ambiente con Alia dopo le 700 classi coinvolte lo scorso anno

‘L’ambiente è un gioco di squadra!’. Con questo slogan Alia Servizi Ambientali torna in aula e presenta la nuova offerta formativa per le scuole dei 58 Comuni toscani in cui opera. Dopo aver raggiunto, nello scorso anno scolastico, oltre 17.000 bambini e ragazzi, coinvolgendo un totale di 700 classi, anche quest’anno Alia rinnova le proposte didattiche dedicate ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, offrendo la possibilità di prenotare lezioni e incontri in presenza, da concordare con gli insegnanti. I nuovi percorsi formativi hanno come obiettivo quello di sensibilizzare le comunità scolastiche (non solo alunne e alunni, ma anche insegnanti e famiglie) alle buone pratiche legate alla sostenibilità ambientale, soffermandosi in particolare sull’importanza di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti.

‘Con questa iniziativa vogliamo confermare il nostro impegno nel promuovere la consapevolezza ambientale attraverso programmi educativi mirati, che coinvolgano attivamente gli studenti e li aiutino a comprendere l’importanza di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti’, commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia. ’Per noi è un grande piacere, e allo stesso tempo una grande responsabilità, fornire risorse didattiche e supporto agli insegnanti per facilitare l’insegnamento dell’educazione ambientale. Lo facciamo da tempo e continueremo a farlo con grande impegno, nella convinzione che iniziative come questa possano contribuire a formare cittadini consapevoli e responsabili, attivamente coinvolti nella salvaguardia delle risorse naturali’.

Con questi obiettivi sono stati ideati laboratori della durata di circa un’ora, ciascuno su tematiche riconducibili alla riduzione, al riutilizzo e al recupero dei rifiuti al fine di consolidare o favorire lo sviluppo di una coscienza ambientale, di sviluppare autonomia nella gestione dei rifiuti e promuovere i concetti di economia circolare e seconda vita della materia. I laboratori saranno svolti con interessanti metodologie didattiche, ad esempio il cooperative learning in cui si condividono i saperi e le idee per consolidare i corretti comportamenti individuali. La didattica sarà aiutata dall’uso di materiali digitali appositamente creati per le diverse fasce d’età.

Iscriversi all’iniziativa è semplice: è sufficiente compilare on line i moduli pubblicati nella sezione del sito Alia dedicata all’Educazione ambientale, in cui, oltre ai progetti degli anni scorsi, sono ospitati contenuti utili alla didattica e alle attività in aula, ad esempio i videoclip della campagna ‘Aliatar: storie di imballaggi e buone pratiche’, ma anche pillole informative sulla raccolta differenziata e informazioni sul contest ‘Second Life. Tutto torna’, dedicato ad arte e sostenibilità. Per informazioni scrivere a educational@aliaserviziambientali.it