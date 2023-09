Geometra fiorentino muore a Orbetello soffocato da un pezzo di carne

È morto mentre mangiava della bistecca. Luca Cecchi, 51enne, è deceduto a Orbetello per un boccone di carne andato di traverso. Il fatto è avvenuto nel weekend in un campeggio lungo l'Aurelia.

L'uomo, geometra residente a Firenze, era a cena con amici. Appena i commensali si sono resi conto della gravità del momento, hanno chiamato i soccorsi. C'è chi ha provato la manovra di Heimlich, ma invano.

Quando è arrivata l’ambulanza l’uomo era già in arresto cardiaco. Il pezzo di bistecca avrebbe ostruito le vie respiratorie. Il geometra era in Laguna per le vacanze. I funerali sono fissati per il 26 settembre a Firenze.