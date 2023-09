Mensa, bus e pre-scuola ora attivi a Fucecchio: le novità

A partire da oggi, lunedì 25 settembre, tutti i servizi scolastici del Comune di Fucecchio e della Fucecchio servizi srl saranno attivati. Al servizio di trasporto, di accompagnamento sugli scuolabus e di prescuola, già attivi dai primi giorni di scuola, si aggiunge il servizio di mensa scolastica la cui partenza era stata posticipata di concerto con l'Istituto Comprensivo di Fucecchio.

Le società, che svolgeranno i servizi legati alla mensa scolastica, al prescuola e all'accompagnamento dei bambini sullo scuolabus, saranno la Del Monte Ristorazione srl e la cooperativa sociale onlus Cristoforo. I pasti giornalieri prodotti saranno circa 1000-1300 con 200-300 diete speciali. Tutto questo all'interno di una mensa che, da anni, ha intrapreso un percorso di eccellenza. Un importante traguardo è stato ottenuto dalla società con l'avvio di questo anno 2023-2024, dato che la mensa scolastica del Comune di Fucecchio è stata inserita nell'elenco nazionale delle mense biologiche approvate dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ottenendo un piccolo finanziamento da parte del ministero stesso.

In merito alle novità di questo anno scolastico vi è l'introduzione di una tariffa di iscrizione estesa a tutti gli utenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che riguarderà l'intero ciclo di studi delle bambine e dei bambini. L'iscrizione avverrà, quindi, una sola volta durante la scuola dell'infanzia e una sola volta nella scuola primaria.

Anche l'organismo della commissione mensa sarà oggetto di novità. Con l'avvio del nuovo Istituto Comprensivo è stata concordata la necessità di riaprire le candidature per i commissari mensa ai quali verrà richiesta la partecipazione gratuita, offerta dalla società Fucecchio Servizi ad uno o più corsi di formazione per permettere ai commissari di svolgere al meglio la propria funzione. E' intenzione dell'amministrazione comunale, della Fucecchio Servizi e della scuola organizzare momenti formativi e informativi legati all'alimentazione e alla sua importanza nel percorso di crescita dei bambini e delle bambine.

Importante novità, già attiva da luglio 2023, è quella della nascita di una lista broadcast Whatsapp gestita dalla società Fucecchio Servizi per raggiungere, in modo diretto, le famiglie con informazioni utili ed urgenti. Alla lista Whatsapp ci si iscrive semplicemente salvando nella propria rubrica il numero di telefono dell'Infopoint Fucecchio Servizi, 3342476635, e inviando un messaggio con oggetto "ISCRIZIONE". Questo strumento di comunicazione si aggiunge al Portale Simeal e ai social della società e del comune di Fucecchio dove è possibile informarsi quotidianamente. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere all'ufficio pubblica istruzione del comune di Fucecchio in Via Castruccio 12 e all'Infopoint della Fucecchio Servizi in via Sanminiatese 8 a San Pierino, accanto alla Farmacia Comunale.

