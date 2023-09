Nella sedia a rotelle nasconde marchingegno per rimuovere antitaccheggio, denunciato

Un 44enne dell'Est Europa è stato denunciato in stato di libertà perché ritenuto di aver rubato dei prodotti elettronici in un centro commerciale di Livorno per 800 euro di valore. E per farlo si sarebbe avvalso di una tecnica astuta: grazie a un complice, è entrato su una sedia a rotelle, aggirandosi tra gli espositori per poi appropriarsi della merce rimuovendo il meccanismo antitaccheggio con un marchingegno fatto in casa. L'ammanco è stato nascosto in uno zaino. Solo durante il ritrovamento delle placche antitaccheggio e facendo l'inventario, il negozio si è accorto della mancanza dei dispositivi di una nota marca. I carabinieri dell'Ardenza sono riusciti a individuare il presunto responsabile. E' emerso che era già censurato per precedenti analoghi.