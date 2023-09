Nuovo sito per il Comune di Montespertoli, realizzato con i fondi Pnrr

Il Comune di Montespertoli annuncia il lancio del suo nuovo sito web che entrerà ufficialmente in funzione lunedì 2 ottobre 2023. Questa operazione è stata resa possibile grazie ai fondi dell’Unione Europea nell’ambito di Next Generation EU, resi accessibili in Italia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’intervento è un aggiornamento del sito esistente, lanciato a settembre 2022, reso necessario dalle nuove linee guida nazionali in materia. La nuova veste è stata progettata con l'obiettivo di offrire ai cittadini e alle imprese un accesso ancora più semplificato e intuitivo alle informazioni e ai servizi comunali e semplificare notevolmente le procedure amministrative. Lo stile e la maggior parte dell’organizzazione dei contenuti non cambierà, mentre i principali vantaggi e le caratteristiche della nuova veste includono:

- Prenotazione online: i cittadini avranno accesso, direttamente attraverso la pagina del servizio, alla prenotazione di appuntamenti con gli uffici comunali.

- Partecipazione: saranno rese operative nuove funzionalità per coinvolgere i cittadini nel processo decisionale comunale, attraverso la possibilità di inviare suggerimenti, proposte e valutazioni della pagina.

- Semplificazione: l’organizzazione del sito sarà più intuitiva e in homepage sarà possibile trovare un box per contattare il Comune, leggere le domande frequenti, richiedere assistenza, prenotare un appuntamento o segnalare un disservizio.

Nei prossimi mesi, inoltre, il Comune di Montespertoli renderà disponibile una nuova funzione per presentare alcune istanze direttamente online, con l’obiettivo di ridurre i tempi di presentazione delle pratiche da parte dell’utenza e semplificarne le procedure di accesso.

Questo importante passo verso la digitalizzazione è stato reso possibile grazie agli sforzi del Tavolo Innovazione Digitale istituito all’interno del Comune di Montespertoli e all'aderenza alle linee guida e agli standard stabiliti dall'Agenzia per l'Italia Digitale. La realizzazione del nuovo sito web, peraltro, è stata parte integrante della strategia per ottenere i finanziamenti previsti dal PNRR per la Transizione Digitale. Il lavoro è stato realizzato insieme all'azienda Open Content (specializzata nella realizzazione di siti web istituzionali) per la migrazione dei contenuti e il rispetto delle normative vigenti in termini di usabilità e trasparenza dei documenti amministrativi.

Il vicesindaco Marco Pierini, che si occupa anche di Innovazione Digitale nella Giunta comunale, commenta così: “Crediamo nella semplificazione amministrativa e nella digitalizzazione, per cui siamo contenti di questo risultato e siamo contenti che sia stato reso possibile dallo sforzo dell’Ufficio per lo sviluppo dei servizi informatici e digitali insieme agli altri uffici comunali. La transizione digitale riguarda tutta la macchina amminsitrativa e a Montespertoli stiamo lavorando molto per far sì che questo passo avanti culturale si affermi in tutta la pubblica amministrazione”.

Il Comune di Montespertoli invita tutti i cittadini e le imprese a visitare il nuovo sito web a partire dal 2 ottobre 2023 all'indirizzo www.comune.montespertoli.fi.it. Nell’informare la cittadinanza che sporadiche problematiche possono verificarsi nelle prime settimane di operatività del nuovo sito, si comunica che lo stesso sarà costantemente aggiornato e migliorato per soddisfare le esigenze degli utenti. I cittadini che riscontrassero delle difficoltà nel reperire le informazioni o trovassero errori possono segnalare al Comune l’incongruenza scrivendo all’indirizzo e-mail sid@comune.montespertoli.fi.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa