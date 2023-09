Lavoro, si cercano elettricisti e operai tra le offerte di questa settimana

Con gonews.it trovate ogni lunedì tante offerte di lavoro concrete, trasparenti, disponibili subito a cui candidarsi. Questo è possibile grazie alla vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

ELETTRICISTA

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore elettrotecnico.

La risorsa lavorerà per la realizzazione e manutenzione di: Impianti Elettrici Civili e Industriali - Impianti di Videosorveglianza e Anti Intrusione - Cablaggio Quadro Elettrici. Si richiede esperienza pregressa nella mansione.

Orario: Full time

Tipo di contratto: Somministrazione

Luogo di lavoro: Circondario Empolese

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/elettricista-185618/it/

OPERAIO TURNISTA

Synergie filiale di Empoli ricerca per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico.

La risorsa si occuperà del lavoro allo stampaggio su turni 6-14 oppure 14-22 oppure 22-6 .Si richiede esperienza pregressa in contesti produttivi, capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi. Preferibilmente disponibile da subito.

Orario: Full time

Tipo di contratto: Somministrazione

Luogo di lavoro : Stabbia (Cerreto Guidi)

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa-turnista-189903/it/

ADDETTO/A ALLA MACCHINA DA RICAMO

Synergie, agenzia per il lavoro filiale di Empoli, ricerca per azienda clientre operante nel settore tessile.

La risorsa, inserita in produzione, dovrà presiedere alla macchina ricamatrice multitesta per eseguire i ricami sul tessuto. Dovrà inoltre provvedere alla manutenzione e alla preparazione della macchia per il lavoro. Si ricerca una risorsa che provenga da settori affini, con esperienza in ricamifici, maglifici o confezioni - disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

Orario: Full Time

Tipo di contratto: tempo determinato in somministrazione finalizzato all'inserimento

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettao-alla-macchina-da-ricamo-187342/it/

OPERAIO/A TURNISTA STAMPAGGIO SUOLE

Synergie filiale di Empoli ricerca per importante azienda cliente operante nel settore moda.

La risorsa verrà inserita all'interno del reparto stampi iniezione su turni 6-14 14-22 22-6 e si occuperà dello stampaggio delle suole in gomma. Si richiede esperienza pregressa in contesti produttivi e disponibilità immediata.

Orario: Full time

Tipo di contratto: Somministrazione

Luogo di lavoro: San Donato (San Miniato)

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa-turnista-stampaggio-suole-186143/it/

ADDETTO/A RIFINITURA SETTORE CALZATURIERO

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore calzaturiero.

La risorsa si occuperà della rifinizione di scarpe da donna e uomo di taglio elegante.

Si richiede comprovata esperienza nel settore e disponibilità immediata.

Orario: Full time

Tipo di contratto: Somministrazione

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-rifinitura-settore-calzaturiero-188499/it/

MAGAZZINIERE MULETTISTA

Synergie filiale di Empoli ricerca per importante azienda cliente.

La risorsa dovrà occuparsi della preparazione della merce da spedire, nonché del carico della merce preparata sui camion. Si richiede esperienza nella mansione e abilità nell'uso del muletto.

Orario: Full time

Tipo di contratto: Somministrazione

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-al-controllo-qualita-capi-in-tessuto-190479/it/