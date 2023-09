Piaggio, nei primi 8 mesi del 2023 stimati ebidta al +17% e ricavi al +3%

Il Gruppo Piaggio – al fine di garantire la parità informativa tra tutti i portatori di interesse (stakeholders) – informa che, sulla base di stime preliminari relative ai primi otto mesi del 2023, è previsto che il margine EBITDA del Gruppo Piaggio (EBITDA/Ricavi) per i primi otto mesi del 2023 abbia confermato la tendenza positiva registrata nei primi 6 mesi del 2023 (circa il 16%, ovvero circa 2 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente). Tali risultati sono stati raggiunti grazie ad una rigorosa politica di prezzi premium adottata dal Gruppo Piaggio supportata dalla forza dei marchi del Gruppo, continui miglioramenti nell’efficienza produttiva e un favorevole mix di prodotti venduti. Pertanto, si stima che l’EBITDA del Gruppo Piaggio per i primi 8 mesi del 2023 sia cresciuto di circa il 17% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Nonostante le attuali condizioni macroeconomiche e la debolezza del mercato asiatico, il Gruppo Piaggio stima che i ricavi siano aumentati di circa il 3% nei primi otto mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022. A cambi costanti la crescita dei ricavi sarebbe di oltre il 5%. Non vi è alcuna certezza che queste stime preliminari saranno confermate o che i risultati effettivi non saranno superiori o inferiori rispetto a quanto stimato.

Fonte: Gruppo Piaggio