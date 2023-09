Picchia uomo e causa prognosi di 30 giorni, poi aggredisce poliziotti: arrestato

Un 41enne tunisino, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia di Viareggio sabato scorso. L'uomo è stato trovato durante una lite tra stranieri alla Torre Matilde. All'arrivo degli agenti tre nordafricani erano seduti sul muretto, con un quarto steso al suolo e dal volto tumefatto. Quest'ultimo è stato soccorso e trasferito in ospedale: le fratture al viso sono state giudicate guaribili in 30 giorni. Uno dei tre del muretto era in stato di alterazione psicofisica e aveva addosso i segni di una colluttazione. Gli agenti hanno appurato la presunta responsabilità, al che il 41enne ha aggredito i poliziotti. Per questo è stato arrestato oltre che per lesioni personali anche per resistenza,oltraggioa pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Dopo la convalida dell'arresto è stata disposta la custodia cautelare in carcere.