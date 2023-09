Ponte Capraia-Montelupo e trasporti, evento di Forza Italia alla Fornace Pasquinucci

Il vecchio e il nuovo ponte tra Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino sono all'ordine del giorno dell'evento organizzato da Forza Italia domani, martedì 26 settembre, alle 21 alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina. Oltre ai forzisti e agli altri partiti del centrodestra, saranno presenti i membri del comitato Ponte, da tempo in allarme per la possibile chiusura del ponte per le opere di manutenzione.

"Ascolteremo le esigenze dei cittadini e proporremo le nostre idee e le nostre soluzioni. Interverranno il coordinatore di Forza Italia Capraia e Limite Diego Crocetti, il capogruppo di Forza Italia presso l’unione dei comuni dell’Empolese Valdelsa Avvocato Giuseppe Romano e il coordinatore provinciale di Forza Italia Paolo Giovannini", scrivono gli organizzatori del partito fondato da Berlusconi.