Ritorno al futuro con i Postmodern Jukebox live a Firenze

“I tempi cambiano e le mode vanno e vengono ma, come una Jaguar XK-E del 1961, il sound classico del passato si apprezza con l’età…”. Scott Bradlee ha le idee chiare e Postmodern Jukebox è la sua macchina del tempo: il collettivo musicale guidato dal geniale musicista e produttore americano sarà in concerto giovedì 28 settembre al Tuscany Hall di Firenze, prima data italiana del Life In The Past Lane Tour.

I biglietti per questo appuntamento inaugurale (da 28,75 a 51,75 euro) sono disponibili online sul sito ufficiale www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.6504112 - info@prgfirenze.it. Il Life In The Past Lane Tour dei Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox proseguirà venerdì 29 settembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, sabato 30 settembre al Teatro Colosseo di Torino e domenica primo ottobre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

I Postmodern Jukebox hanno catturato l'immaginazione di milioni di fan in tutto il mondo con una formula che, con tocco retrò e arrangiamenti di altissimo livello, rivisita le canzoni più popolari di oggi per trasformarle in capolavori vintage. È così che “We can’t stop” di Miley Cyrus diventa un brano doo-wop, “Running Up That Hill” di Kate Bush si trasforma in un sofisticato country e “Creep” dei Radiohead in una ballad.

Uno straordinario viaggio attraverso epoche musicali diverse, con un ensemble che riunisce cantanti, musicisti e ballerini di tip tap tra i più entusiasmanti di oggi.

Le date italiane del Life In The Past Lane Tour dei Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox sono organizzate da Barley arts.